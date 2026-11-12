'लाओ मिठाई खिलाओ...', जब पीएम मोदी के गले पड़ीं महिला पत्रकार, प्रधानमंत्री ने सुनाया 25 साल पुराना किस्सा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अपने राजनीतिक जीवन में मीडिया की बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा के दीवाली मिलन समारोह में कहा कि आजकल हर गली में हर खबर पर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।



'जितने मुंह, उतनी बातें' का उल्लेख करते हुए उन्होंने जहां थोड़ी चुटकी ली, वहीं इन विविध विचारों की लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में अहम भूमिका को रेखांकित किया।

2001 की एक घटना याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय पत्रकारों की एक महिला ब्रिगेड को उनके गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की भनक लग गई थी और मिठाई खिलाने की मांग करते हुए उन्होंने गला ही पकड़ लिया था।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस मिलन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने का जिक्र करते हुए कहा कि 2001 में पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं को ही पता था कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'एक दिन पत्रकारों का एक समूह मेरे कमरे में धड़धड़ाते हुए आ गया। आम तौर पर पत्रकार मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन उस दिन वे सीधे अंदर आ गए। उस समय महिला पत्रकारों की एक ब्रिगेड हुआ करती थी। उनका काफी प्रभाव था। उन्होंने गला ही पकड़ लिया। बोलीं, मिठाई खिलाओ। मैंने पूछा कि मिठाई क्यों खिलानी है।

उन्होंने कहा कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पता है और मैं झूठ बोल रहा हूं।' मोदी ने कहा, 'उस समय इस बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन पत्रकारों के उस समूह को पहले ही जानकारी मिल गई थी। खैर, उनकी जानकारी सही थी, लेकिन मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था।'

मोदी ने कहा कि विकसित होती तकनीक ने मीडिया की प्रकृति को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इससे पारंपरिक मीडिया का काम कुछ आसान हुआ है, लेकिन साथ ही बिल्कुल नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। पहले बड़ी ओवी वैन के लिए संघर्ष होता था, लेकिन आज, मोबाइल फोन ही ओवी वैन बन गया है। आज हर किसी के पास अपना मंच है, अपना चैनल है और अपना पाडकास्ट है। जैसे पहले भारत में हर गली में क्रिकेट विशेषज्ञ मिलने की बात कही जाती थी, उसी तरह से आजकल हर गली में हर खबर पर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में जिस तरह बिना सटीक जानकारी के विचार परोसे जा रहे हैं, वह कभी-कभी खतरनाक भी होता है। विभिन्न मंचों पर ऐसे पनपते तथाकथित मीडिया को लेकर चिंता भी जताई जा रही है।



बहरहाल प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी हमारे फील्ड रिपोर्टर बाढ़, तबाही, भूकंप से लेकर सभी जगह पर कवरेज के लिए मौके पर पहुंचते हैं।

मोदी ने मीडिया में खबरों की डेडलाइन के फायदे गिनाते हुए कहा कि इसी तरह से सरकार ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने डेडलाइन पूरा करने में मीडिया से समर्थन मांगा।

उन्होंने कहा कि 2047 से पहले भी इसे हासिल किया जा सकता है। सकारात्मक रूप से हर क्षेत्र में लगने की जरूरत है। 2014 से अब तक 12 वर्षों में आए परिवर्तन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को भी भारत की खबरों पर केंद्रित होना चाहिए।