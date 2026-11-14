'मेरे पास पैसे नहीं थे, पीएम मोदी ने अपना कार्ड स्वाइप कर खरीदा मेरा टिकट'; डी.के. शिवकुमार ने सुनाया मेट्रो सफर का किस्सा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि हाल ही में बेंगलुरु की नई 'पिंक लाइन' मेट्रो में सफर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्मार्ट कार्ड से उनके टिकट का भुगतान किया था, क्योंकि उस समय शिवकुमार के पास पैसे नहीं थे।

पीटीआई के अनुसार, शिवकुमार ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, आप मेरा टिकट खरीद लीजिए। उन्होंने मेरे लिए भी अपना कार्ड स्वाइप कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इस मेट्रो सफर की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, पिंक लाइन में सफर। बेंगलुरु जैसे जीवंत शहर के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचा। 13 नवंबर को किया था उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 13 नवंबर को इस नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ मेट्रो में सफर किया था।

'विकास और राजनीति अलग-अलग होनी चाहिए' प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का असर विकास परियोजनाओं पर सहयोग के बीच नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी को देशहित में मिलकर काम करना है। राजनीति को केवल चुनाव तक ही सीमित रखना चाहिए। क्या विकास और राजनीति के बीच फर्क नहीं होना चाहिए? वे भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। अर्थव्यवस्था में कर्नाटक का अहम योगदान इस दौरान शिवकुमार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कर्नाटक के बड़े योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा करदाता राज्य है और वस्तु एवं सेवा कर में भी इसका दूसरा सबसे बड़ा योगदान है।