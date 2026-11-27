डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिल वाक्य 'वेट्रिवेल मुरुगनक्कु अरोगरा' (भगवान मुरुगन की जय / विजय हो भगवान मुरुगन को) लिखा। उन्होंने यह वाक्य अंग्रेजी और हिंदी लिपि में भी पोस्ट किया।

पीएम मोदी ने कोई और विवरण नहीं दिया, लेकिन यह पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के कुछ घंटों बाद आया, जो मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (भगवान मुरुगन को समर्पित) से जुड़े कार्तिगई दीपम विवाद में दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर अपनी अवमानना का आरोप लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई, जिसमें 24 नवंबर को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश था।