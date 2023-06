PM मोदी को पापुआ न्यू गिनी, फिजी समेत 12 देश कर चुके हैं सम्मानित; मिस्र ने भी अब सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

नई दिल्ली, ऑनलाइन। दुनियाभर के तमाम मुल्कों ने मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोहा माना है। भारत समेत दुनियाभर के तमाम देशों में 'मोदी-मोदी' की गूंज सुनाई दे रही है। तीन दिवसीय अमेरिकी दौरा पूरा कर मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनकी शान में प्रवासी महिलाओं ने भारतीय गीत गुनगुनाया।

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी को रविवार को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' (किलादत एल निल) से नवाजा गया। हालांकि, यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया हो। इससे पहले भी पापुआ न्यू गिनी, सऊदी अरब समेत 12 देश प्रधानमंत्री को सम्मानित कर चुके हैं और हिंदुस्तान के सामने दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने आदरपूर्ण अपना शीश झुकाया है।

पिछले नौ साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने रविवार को 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से नवाजा। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनियाभर के विभिन्न देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया है।

प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ के लिए अगुआई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मई 2023 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Papua New Guinea has conferred the Companion of the Order of Logohu on PM @narendramodi . It was presented to him by Papua New Guinea Governor General Sir Bob Dadae. pic.twitter.com/0Xki0ibW8D — PMO India (@PMOIndia) May 22, 2023

फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने मई 2023 में वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इस सम्मान से अबतक कुछ ही गैर-फिजीवासियों को सम्मानित किया गया है।

रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने प्रधानमंत्री मोदी को मई 2023 में एबाक्ल अवॉर्ड से नवाजा था। प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर ने उन्हें एबाक्ल अवॉर्ड से सम्मानित किया।

President Surangel Whipps, Jr. of Palau presented PM @narendramodi with an Ebakl. It is one of the most important tools for the people of Palau and has a strong link with the local culture. It also symbolises leadership and wisdom. pic.twitter.com/2jo3RcLLM0— PMO India (@PMOIndia) May 22, 2023