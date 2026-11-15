PM मोदी ने 3000 करोड़ की 246 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा- नक्सली हिंसा से आदिवासियों का सबसे ज्यादा हुआ नुकसान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार, 15 नवंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समुदायों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है।

पीएम मोदी ने कहा कि नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समुदायों को हुआ है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने इन समुदायों को उनके हाल पर छोड़ दिया था।

आदिवासी समाज के लिए किया काम

पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, 'जनजातीय गौरव दिवस, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 2021 से हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है - अब एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है।' पीएम ने आगे कहा, 'एक समय था जब कई त्योहार और अवसर विदेशी दृष्टिकोण से तय किए जाते थे। लेकिन आज, भारत अपनी विरासत, इतिहास और नायकों को अपने गौरव के साथ याद कर रहा है।' 3,000 करोड़ की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।