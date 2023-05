PM मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की मुलाकात, लोकसभा चुनाव समेत इन मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने राज्यों में चल रहे विकास कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया।

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी की।

