पुतिन-चिनफिंग का हाथ पकड़ा, मुस्कुराए... BRICS 2026 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मजबूत संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ी फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। इस फोटो में पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं।

पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग का ये फोटो BRICS 2026 के मंच से दुनिया को एक मजबूत संदेश देने वाला है। पीएम मोदी ने पुतिन-चिनफिंग के साथ शेयर की फोटो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 दिल्ली में शुरू हो गया है।' इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने एक ऐसी फोटो भी शेयर की, जिसमें पीएम मोदी, चिनफिंग और पुतिन के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्राबोवो सुबियांतो भी नजर आए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन BRICS में शामिल होने के लिए शुक्रवार सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग इस क्षेत्रीय समूह की बैठक के लिए आज दोपहर भारत आए हैं। BRICS शिखर सम्मेलन हुआ शुरू भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई बड़े नेता देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सम्मेलन के शुरू होने की घोषणा भी पीएम मोदी ने इन फोटो को शेयर करने के साथ ही कर दी है।