'BRICS अब परिपक्वता के दौर में पहुंच गया', PM मोदी ने की विश्व व्यवस्था में बदलाव की वकालत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिक्स समिट 2026 की आधिकारिक शुरुआत की और दो दिन के इस समिट के लिए आए दुनिया भर के नेताओं का स्वागत किया , जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शामिल थे।

उद्घाटन सत्र में नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता लोगों पर केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने वाले नजरिए पर आधारित रही है, जिससे मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी को मुख्य प्राथमिकताएं माना गया है।