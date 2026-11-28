डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा की दो दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला शनिवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा परिसर में संपन्न हुई। समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्यों के प्रभारियों तथा सह-प्रभारियों को संगठन मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन दिया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों, राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों को संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और प्राथमिकताओं के बारे में प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला की शुरुआत 27 नवंबर को हुई थी। उद्घाटन सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संबोधित किया, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने प्रारंभिक संबोधन दिया। दो दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला में चार सत्र हुए। इन सत्रों की शुरुआत राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश और वरिष्ठ पार्टी नेता डा. विनय सहस्रबुद्धे ने की।