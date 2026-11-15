'छठी मैया की जय', संध्या अर्घ्य पर पीएम मोदी ने दीं शुभकामनाएं; नई ऊर्जा और जागरूकता की कामना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी ने रविवार को छठ महापर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि प्रकृति की उपासना को समर्पित यह त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और जागरूकता लेकर आए।

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, छठ के महान पर्व पर संध्या अर्घ्य के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति की उपासना को समर्पित यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई जागरूकता और ऊर्जा लाए, समाज में सद्भावना और सौहार्द को और अधिक सुदृढ़ करे।