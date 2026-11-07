पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, सैनिकों के साथ त्योहार मनाने की परंपरा रखेंगे जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के नाम अपने एक वीडियो संदेश में सभी देशवासियों को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। साथ ही उनके जीवन में सुख-समृद्धि की कामना की।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोहराया कि इस बार भी वह जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी पुरानी परंपरा को जारी रखेंगे। बता दें कि पांच दिनों तक चलने वाले इस दीपोत्सव पर्व की शुरुआत 6 नवंबर धनतेरस से हो चुकी है, जिसके बाद 7 नवंबर को छोटी दिवाली मनाई जा रही है।