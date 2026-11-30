डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सार्वजनिक संपत्तियों की चोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों को अहम निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि ऐसी चोरियों के पीछे संगठित गिरोह काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि केवल चोरों को पकड़ने के बजाय उन लोगों की पहचान की जाए जो चोरी की गई सरकारी संपत्ति जैसे हाई-टेंशन तार, स्टील के नाले के ढक्कन, रेलवे का सामान और रेलिंग खरीदते हैं। अंतर-राज्यीय रणनीति बनाने के निर्देश पिछले सप्ताह केंद्रीय सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मासिक 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन घटनाओं को छिटपुट अपराध मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राज्यों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति तैयार करने को कहा है, ताकि अंतर-राज्यीय स्तर पर ऐसे अपराधियों का पता लगाया जा सके। एक अधिकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में असली गुनहगार खरीदार हैं। चूंकि चोरी की गई सार्वजनिक संपत्ति को खरीदने वाले बाजार में मौजूद हैं, इसलिए चोरी की ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजस्थान में बिजली के तारों की चोरी से उठा मुद्दा बैठक के दौरान यह मुद्दा तब सामने आया जब ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने राजस्थान में दो विलंबित बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की समीक्षा करते हुए हाई-टेंशन बिजली के तारों की नियमित चोरी की समस्या उठाई।

इस पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यह गिरोह 'पावर ग्रिड वटामन ट्रांसमिशन लिमिटेड' की सीकर-द्वितीय से नरेला ट्रांसमिशन लाइन से केबल और कंडक्टर चुरा रहा था।

परियोजनाओं में देरी पर पीएम ने जताई नाराजगी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हो रही देरी पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें परियोजनाओं में देरी का समाधान निकालना होगा, क्योंकि धीमी प्रगति के कारण उन्हें एक ही परियोजना की कई बार समीक्षा करनी पड़ रही है।

मुंबई की उपनगरीय रेलवे विस्तार परियोजना के दो चरणों की समीक्षा करते हुए पीएम ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को शहरी क्षेत्रों में मास रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं को लेकर रेल और शहरी कार्य मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण पर भी सवाल पीएम मोदी ने नासिक-अहिल्यानगर-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी को लेकर महाराष्ट्र के अधिकारियों से जवाब-तलब किया। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि जमीन मालिक एनएचएआई को जमीन देने से हिचकिचा रहे हैं।