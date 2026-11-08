पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, बस्तर में जवानों संग मनाएंगे रोशनी का त्योहार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
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प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मनाई दीपावली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को दीवाली की हार्दिक बधाई दी और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं! देश भर के मेरे परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि वह सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीवाली मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों के बलिदान, निस्वार्थ सेवा और समर्पण को नमन किया।
बस्तर में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दीवाली
इससे पहले शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने दीवाली को अंधकार के खिलाफ देश के संकल्प का प्रतीक बताया था। उन्होंने कहा था कि रोशनी का यह पावन पर्व पूरे देश को जगमग कर रहा है और यह अंधेरे के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है।
पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दीवाली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।
दीवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। पीएम ने इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी।
वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील
दूसरी ओर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी देशवासियों को पर्व की बधाई दी और लोगों से प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के विजन को अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने जनता से स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदने की अपील की, ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिल सके।
नितिन नबीन ने अपने संदेश में 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के ऐतिहासिक महत्व को याद किया और इसे वर्तमान में भव्य राम मंदिर निर्माण के गौरव से जोड़ा।