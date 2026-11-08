पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, बस्तर में जवानों संग मनाएंगे रोशनी का त्योहार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को दीवाली की हार्दिक बधाई दी और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं! देश भर के मेरे परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि वह सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीवाली मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों के बलिदान, निस्वार्थ सेवा और समर्पण को नमन किया।

बस्तर में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दीवाली

इससे पहले शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने दीवाली को अंधकार के खिलाफ देश के संकल्प का प्रतीक बताया था। उन्होंने कहा था कि रोशनी का यह पावन पर्व पूरे देश को जगमग कर रहा है और यह अंधेरे के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है।

पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दीवाली के पावन अवसर पर बस्तर जा रहा हूं। कल तक जहां नक्सलियों का कहर था वहां आज विकास की बहार है। वीर जवानों, उनके बलिदान, त्याग और तपस्या को नमन करने जा रहा हूं।