बिना वैध सर्टिफिकेट के पूरे दिन उड़ता रहा विमान, इंजीनियर पर गिरी गाज; Air India के पायलटों पर कार्रवई की तैयारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया में एक गंभीर चूक सामने आई है, जहां एक Airbus A320 neo विमान को कई बार बिना वैध एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट (ARC) के उड़ाया गया। मामले के सामने आने के बाद एअर इंडिया ने एक इंजीनियर को ग्राउंड कर दिया है और पायलटों पर संभावित कार्रवाई के लिए एक कमेटी बनाई है। DGCA इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।
घटना 26 नवंबर को सामने आई, जब DGCA को पता चला कि विमान को कई कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया गया जबकि उसका ARC समाप्त हो चुका था। यह विमान (VT-TNQ) पहले विस्तारा के बेड़े में था और लंबे समय से ग्राउंडेड था।
24 नवंबर को एयरलाइन ने इसकी टेस्ट फ्लाइट दिल्ली के ऊपर की। इसके बाद इसी दिन विमान ने दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई रूट पर कमर्शियल उड़ान भरी। 25 नवंबर को भी विमान ने मुंबई-दिल्ली-मुंबई, मुंबई-हैदराबाद-मुंबई रूट पर कई उड़ानें भरीं। दिन के अंत में जब विमान में मेंटेनेंस किया गया, तब पता चला कि इसके पास वैध ARC नहीं था।
पायलटों पर कार्रवाई की तैयारी
घटना उजागर होने के बाद एअर इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को डि-रोस्टर कर दिया। इसके साथ ही एक फ्लाइट ऑपरेशन्स कमेटी बनाई गई है जो पायलटों पर कार्रवाई पर फैसला करेगी। कमेटी 6-8 पायलटों की भूमिका की जांच कर रही है।
उधर, एअर इंडिया के डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन्स मनीष उप्पल ने सभी पायलटों को एक सख्त संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उड़ान से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता जांचना अनिवार्य है।
कई पायलटों ने इस संदेश पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि 27 तरह के दस्तावेज जहाज में होते हैं और यह काम इंजीनियरिंग टीम और प्रबंधन से जुड़े लोगों का होता है। पायलटों का कहना है कि यदि हर दस्तावेज की जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है, तो इसके लिए कम से कम 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
DGCA ने भी दी जानकारी
DGCA ने मंगलवार को कहा कि एअर इंडिया ने उसे बताया कि यह A320 विमान आठ कमर्शियल सेक्टरों पर उड़ान भर चुका था, जबकि उसका ARC एक्सपायर था। ARC हर साल जारी किया जाता है, जिसमें विमान की स्थिति, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और सभी एयरवर्दीनेस मानकों की पुष्टि की जाती है। यह मुख्य Certificate of Airworthiness (C of A) की वैधता को री-वेरीफाई करता है।
नियमों के अनुसार, एअर इंडिया को कुछ विमानों के लिए ARC जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए DGCA अब यह भी देख रही है कि आंतरिक जांच में जिम्मेदारी किसकी थी और यह चूक कैसे हुई।
