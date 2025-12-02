मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने एक जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर की उस घोषणा को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने सीमावर्ती मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। कबीर ने हाल में घोषणा की थी कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। छह दिसंबर को 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है। इस याचिका पर एक दो दिनों के भीतर सुनवाई की संभावना है।

याचिकाकर्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय - जो खुद कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस तरह की घोषणा के साथ ही इस मुद्दे पर विधायक कबीर द्वारा दिए गए भडक़ाऊ बयान राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को खराब कर सकते हैं। उन्होंने किसी भी बिगड़ती संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की।

बाबरी मस्जिद शिलान्यास के दिन मुस्लिमों के कब्जे में होगा मुर्शिदाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरी ओर, अपनी घोषणा पर अडिग मुर्शिदाबाद के भरतपुर से तृणमूल विधायक कबीर ने फिर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि छह दिसंबर को शिलान्यास के दिन मुर्शिदाबाद के रेजीनगर से बेलडांगा तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी, जिसके चलते उस दिन वहां का राष्ट्रीय राजमार्ग मुस्लिमों के कब्जे में होगा। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा स्थित भूमि को लेकर भी विवाद बढ़ गया है, जिसे कबीर ने प्रस्तावित निर्माण स्थल के रूप में चिन्हित किया है।