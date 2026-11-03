पेंशनभोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपनाने की अपील, घर बैठे जमा करें DLC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सचिव ने मंगलवार को पेंशनभोगियों से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चुनकर डिजिटल सशक्तिकरण का दूत (एंबेसडर) बनने का आग्रह किया। पेंशनभोगियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होता है।

डीएलसी के जरिए यह प्रक्रिया जीवन प्रमाण नामक बायोमीट्रिक-आधारित डिजिटल सेवा के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा सकती है।

सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने जोर दिया कि विभाग की सभी पहलों के केंद्र में पेंशनभोगी ही होते हैं। डीएलसी अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह हर पेंशनभोगी तक पहुंचे, जिसमें दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगी भी शामिल हैं।