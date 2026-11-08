त्योहारों की भीड़: दीवाली और छठ पूजा के लिए घर लौट रहे यात्री, स्टेशनों पर लगा भारी जमावड़ा; देखें तस्वीरें
दिल्ली, मुंबई जेैसे बड़े शहरों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं। हाथों में ...और पढ़ें
HighLights
बड़े शहरों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं
अंतरराज्यीय बस अड्डों पर भी भीड़ का अंबार लगा है
रेलवे ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली और छठ पूजा नजदीक आते ही देशभर के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने-अपने गांव और शहरों की ओर रवाना हो रहे हैं।
शनिवार को पटना रेलवे स्टेशन पर, दिवाली के त्योहार से पहले अपने गृह स्थानों के लिए रवाना होने वाले लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए जल्दबाजी करते दिखे।
स्टेशनों का नजारा
बड़े शहरों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं। हाथों में बैग-सामान लिए परिवार, बच्चे और बुजुर्ग लंबी कतारों में खड़े हैं। ट्रेनें भरी हुई हैं और कई जगह अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।
बस स्टॉप पर भी वही दृश्य
अंतरराज्यीय बस अड्डों पर भी भीड़ का अंबार लगा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली बसों में सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। कई यात्री खड़े-खड़े सफर करने को भी तैयार हैं।
परिवारों का उत्साह
लोगों के चेहरों पर त्योहारों की खुशी साफ झलक रही है। कई परिवार साल भर बाद घर लौट रहे हैं। बच्चे पटाखों और मिठाइयों की बातें कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग छठ पूजा की तैयारियों की चर्चा में व्यस्त हैं।
रेलवे और प्रशासन की तैयारी
रेलवे ने त्योहारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाया है। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और आरपीएफ की टीमें यात्रियों की मदद कर रही हैं। भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।