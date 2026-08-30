संसदीय समिति ने दिया एनसीएलटी की समर्पित बेंच स्थापित करने का सुझाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवाला मामलों के तेजी से निपटारे के लिए समर्पित बेंच की स्थापना का सुझाव दिया है।

एनसीएलटी के पास मुख्य बेंच और नई दिल्ली बेंच के अलावा इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई में भी बेंच हैं।

यह सिफारिश कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो इस महीने संसद में पेश की गई थी। समिति ने कहा कि ट्रिब्यूनल के बढ़ते दिवाला क्षेत्राधिकार से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उसकी अन्य जिम्मेदारियां कमजोर नहीं होनी चाहिए।