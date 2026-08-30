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संसदीय समिति ने दिया एनसीएलटी की समर्पित बेंच स्थापित करने का सुझाव

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:42 PM (IST)

संसद की एक समिति ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवाला मामलों के तेजी से निपटारे के लिए समर्पित बेंच स्थापित करने का सुझाव दिया है।

NCLT

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HighLights

  1. संसदीय समिति ने एनसीएलटी में दिवाला मामलों के लिए समर्पित बेंच का सुझाव दिया।

  2. तेजी से निपटारे हेतु पर्याप्त न्यायिक और तकनीकी सदस्य हों।

  3. कॉर्पोरेट मंत्रालय को आईबीसी बेंच की व्यवहार्यता जांचने को कहा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में दिवाला मामलों के तेजी से निपटारे के लिए समर्पित बेंच की स्थापना का सुझाव दिया है।

एनसीएलटी के पास मुख्य बेंच और नई दिल्ली बेंच के अलावा इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई में भी बेंच हैं।

यह सिफारिश कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो इस महीने संसद में पेश की गई थी। समिति ने कहा कि ट्रिब्यूनल के बढ़ते दिवाला क्षेत्राधिकार से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उसकी अन्य जिम्मेदारियां कमजोर नहीं होनी चाहिए।

इन जिम्मेदारियों में विलय और अधिग्रहण, कारपोरेट प्रशासन तथा हितधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित मामले शामिल हैं। समिति ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय से ट्रिब्यूनल में पर्याप्त न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के साथ प्रतिबद्ध आईबीसी (इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) बेंच की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने का सुझाव दिया है। अब ट्रिब्यूनल के कुल मामलों में आधे से अधिक मामले दिवाला कार्यवाही के हैं।