15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर हंगामा संभव

नई दिल्ली (एएनआइ)। संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने 14 दिसंबर को संसद की लाइब्रेरी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले ये बैठक होगी। मंत्री अनंत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा 'संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। सत्र के 14वें दिन क्रिसमस की छुट्टी होगी, जिस कारण कार्यवाही नहीं होगी।'

Parliamentary Affairs Minister Ananth Kumar calls all party meeting on December 14 in Parliament Library. pic.twitter.com/6fGIjED8J6