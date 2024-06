Parliament Session 2024 Live Updates: लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम पर बनेगी सहमति? विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे राजनाथ सिंह

लोकसभा अध्यक्ष पद पर भाजपा सांसद खगेन मुर्मु ने कहा की पीएम देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "...वे अपना खुद का अध्यक्ष कैसे बनाएंगे? जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो उन्होंने (विपक्ष ने) चुनाव लड़ा, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ... हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों के लिए, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए ये लोग सदन में ये सब कर रहे हैं...।"

On Lok Sabha Speaker post, BJP MP Khagen Murmu says, "...How will they make their own Speaker? When the Presidential election took place, they (the opposition) contested but it did not benefit them... Our Prime Minister Narendra Modi is working for all the people, for…