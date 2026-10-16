केरलम में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर जताया विरोध, टॉयलेट में बहाई 'राख'

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम के पलक्कड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा सीईसी का चिता सजाकर, माला चढ़ाई गई तस्वीर रखकर अंतिम संस्कार से जुड़े रीति-रिवाजों का मंचन किया और बाद में बची हुई राख को एक शौचालय में बहा दिया।

यह प्रदर्शन पलक्कड़ शहर के स्टेडियम बस स्टैंड के पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। पार्टी कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) कार्यालय से एक प्रतीकात्मक अर्थी लेकर बस स्टैंड तक पहुंचे। वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की माला चढ़ी तस्वीर रखकर हिंदू अंतिम संस्कार की तरह रस्में निभाई, फिर प्रतीकात्मक चिता को आग के हवाले कर दिया गया। राख को शौचालय में बहाने पर बढ़ा विवाद इस विरोध प्रदर्शन का सबसे विवादित पहलू चिता जलने के बाद सामने आया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने वहां से राख एकत्र की और उसे मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध जताते हुए एक शौचालय में बहा दिया। इस कदम के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है।