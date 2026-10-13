'तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना', केरलम में देश का पहला बुजुर्ग देखभाल विधेयक पेश

डिजिटल डेस्क, तिरुअनंतपुरम। केरलम सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला व्यापक विधेयक पेश किया है।

मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन द्वारा प्रस्तुत 'केरलम सीनियर सिटीजंस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ राइट्स) बिल, 2026' बुजुर्गों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है।

इस ऐतिहासिक विधेयक के तहत बुजुर्गों के साथ मारपीट या मानसिक प्रताड़ना, उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और बिना पंजीकरण के देखभाल केंद्र चलाने जैसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का सख्त प्रविधान किया गया है।

इसके अलावा, राज्य में वृद्धजनों की देखभाल के लिए एक समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के अनुभव का लाभ उठाकर 'सिल्वर इकोनमी' को बढ़ावा देगा। सिल्वर इकोनमी उन आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों, सेवाओं और नीतियों का सिस्टम है, जिन्हें 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की जरूरतों और उनकी खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका नाम बुज़ुर्गों के सफेद बालों (सिल्वर या ग्रे हेयर) के आधार पर रखा गया है।