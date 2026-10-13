'FCRA संशोधन बिल में UPA के दौर के कानूनी प्रविधान', अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप को सरकार ने किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून के प्रमुख प्रविधानों में वही धाराएं हैं, जिन्हें यूपीए सरकार ने 2010 में बनाए गए कानून में शामिल किया था।

समिति की बैठक के बाद मंगलवार को भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में समिति ने हिंदू, ईसाई और अन्य समूहों के साथ बातचीत की और प्रस्तावित कानून पर उनके विचार सुने। कुछ वर्गों और विपक्षी दलों की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध किया जा रहा है।

UPA सरकार के समय के प्रविधान जायसवाल ने कहा कि 2010 के कानून के तहत, एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी धन पाने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन के कामकाज में अनियमितताएं मिलने पर उसकी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के प्रधान सचिव को दिया गया था। नए विधेयक में यही अधिकार एक नामित प्राधिकारी को देने का प्रस्ताव है।

जायसवाल ने कहा, 'यूपीए सरकार के कानून में तय किया गया था कि एफसीआरए के तहत अनियमितताएं मिलने पर सभी संपत्तियां संबंधित केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के प्रधान सचिव को सौंप दी जाएंगी। हालांकि, अब इस व्यवस्था की जगह एक नामित प्राधिकारी होगा।'