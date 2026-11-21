डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल इन दिनों भारत दौरे पर है। इसी मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आगरा स्थित ताजमहल देखने की अनुमति मिल गई है।

हालांकि बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जाने के उनके प्रस्ताव को सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं दी गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट की।

SCO डायलॉग के लए भारत आया है पाकिस्तानी प्रतिनिमंडल

बता दें कि पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल 20 से 22 नवंबर तक चलने वाले पहले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में हिस्सा लेने भारत आया है।

कहां-कहां जा पाएंगे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल? मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आगरा में ताजमहल के अलावा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली हाट जाने की इजाजत दे दी गई है। दूसरी ओर दिल्ली की प्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने के उनके कार्यक्रम को सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है।

इससे पहले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने भारत प्रवास के दौरान ताजमहल और हुमायूं का मकबरा सहित कई ऐतिहासिक स्थलों पर जाने की इच्छा जताई थी। मसूद का कहना है कि वे भारत को देखना, यहां के लोगों से मिलना और भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी पहले स्पष्ट किया था कि पाकिस्तानी मंत्रियों पर कोई सामान्य यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

तीन साल बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का भारत दौरा शुक्रवार को यह प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित तीन दिवसीय SCO कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा। पिछले तीन वर्षों में किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद वड़ैच ने उनका स्वागत किया।