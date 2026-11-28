'चीन की मदद से सुधर रही पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता, भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी', सीडीएस का बड़ा बयान
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने कहा कि चीन के पास उपलब्ध इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनाइसेंस, पोजीशनल नेविगेशन, टाइमिंग आदि क्षमताएं पाकिस्तान को भी उपलब्ध होंगी। इसलिए हमें अपनी गणना में इसे शामिल करना होगा।
HighLights
सीडीएस ने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि पाकिस्तान को तुर्की से भी मदद मिलेगी
जनरल सुब्रमणि ने कहा कि चीन के पास उपलब्ध इंटेलिजेंस, सर्विलांस पाकिस्तान को भी मिलेंगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता चीन की मदद से सुधार रही है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको भी अपनी क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इन विकासों को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करना होगा।
‘भविष्य के युद्ध और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए भारत की तैयारी’ विषय पर बोलते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीडीएस ने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि पाकिस्तान को तुर्किए से भी मदद मिलेगी।
आगे कहा कि चीन के पास उपलब्ध इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनाइसेंस, पोजीशनल नेविगेशन, टाइमिंग आदि क्षमताएं पाकिस्तान को भी उपलब्ध होंगी। इसलिए हमें अपनी गणना में इसे शामिल करना होगा। उनकी आईएसआर बेहतर होगी। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी।
भारत की तैयारियां
सीडीएस ने बताया कि भारत का स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-III (एसबीएस-3) कार्यक्रम जब ऑपरेशनल होगा, तो यह हमारी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएगा। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा मंजूर इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग 26,968 करोड़ रुपये है।
इसके तहत 52 रिकॉनाइसेंस और सर्विलांस उपग्रह तैनात किए जाएंगे, जो सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में भूमि, वायु और समुद्री डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा कि साथ ही हम अधिक उपग्रह बनाने और लॉन्च करने के तरीके भी विकसित कर रहे हैं। हम निजी क्षेत्र और उद्यमियों के साथ भी काम कर रहे हैं।
चीन से मुकाबला और अन्य मुद्दे
उत्तरी मोर्चे और अंतरिक्ष में क्षमताओं के बारे में सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत को चीन के वैश्विक सैन्य या अंतरिक्ष इन्वेंटरी से एक-एक करके मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। हमें न तो योजना बनानी चाहिए और न ही चीन के पास जो कुछ है, उसे हासिल करने की होड़ लगानी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को देखने और रिविजिट टाइम कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता चाहिए।
(सोर्स- पीटीआई)