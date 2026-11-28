डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमता चीन की मदद से सुधार रही है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको भी अपनी क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इन विकासों को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करना होगा।

‘भविष्य के युद्ध और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए भारत की तैयारी’ विषय पर बोलते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीडीएस ने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि पाकिस्तान को तुर्किए से भी मदद मिलेगी। आगे कहा कि चीन के पास उपलब्ध इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनाइसेंस, पोजीशनल नेविगेशन, टाइमिंग आदि क्षमताएं पाकिस्तान को भी उपलब्ध होंगी। इसलिए हमें अपनी गणना में इसे शामिल करना होगा। उनकी आईएसआर बेहतर होगी। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी।

भारत की तैयारियां सीडीएस ने बताया कि भारत का स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-III (एसबीएस-3) कार्यक्रम जब ऑपरेशनल होगा, तो यह हमारी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाएगा। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा मंजूर इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग 26,968 करोड़ रुपये है।