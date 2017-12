पाकिस्तान बोला- भारत अपनी घरेलू राजनीति में हमें नहीं घसीटे

पाकिस्तान की ओर से आज कहा गया कि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिये चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय नेताओं को अपनी घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को नहीं घसीटना चाहिए।

इस्लामाबाद, पीटीआइ। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप के बीच पाकिस्‍तान भी घिरता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में रैली के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पाकिस्तानी उच्चायुक्त और पूर्व विदेश मंत्री की बैठक को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस नई मुश्किल में है। लेकिन पाकिस्‍तान ने इस मुद्दे से अपना पल्‍ला झाड़ लिया है।



पाकिस्तान की ओर से आज कहा गया कि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिये चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय नेताओं को अपनी घरेलू राजनीति में पाकिस्तान को नहीं घसीटना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर लिखा, 'अपने चुनावी बहस में भारत अब पाकिस्तान को घसीटना बंद करे और ऐसे मनगढ़ंत षड्यंत्रों के बजाय अपने दम पर जीत हासिल करे जो बिल्कुल निराधार एवं गैरजिम्मेदार हैं।'

केंद्रीय रक्षा राज्‍य मंत्री सुभाष भामरे ने इसका जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा, हमें किसी सलाह की जरूरत नहीं है।

We know our strength, we don't need any advice: MoS Subhash Bhamre on tweet by Pakistan MoFA Spokesperson pic.twitter.com/lNxEy19JUK