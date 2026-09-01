पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, SCO समिट की तस्वीर से पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति को हटाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान सोशल मीडिया पर बचकानी हरकतें कीं। पाकिस्तान के पीएमओ की ओर से शेयर की गई एससीओ नेताओं की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉप करके हटा दिया गया।

क्रॉप की गई फोटो में शहबाज शरीफ को चालाकी से बीच में दिखाया गया। हालांकि, पीएम मोदी की पोस्ट की गई फोटो में पूरा ग्रुप था, जिसमें शहबाज भी शामिल थे। यह तस्वीर मंगलवार को बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई थी, जिसमें 10 सदस्य देशों के नेता एक साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पाकिस्तान ने पोस्ट की क्रॉप की गई तस्वीर हालांकि, पाकिस्तान के पीएमओ की ओर से पोस्ट की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, ईरान के राष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं को क्रॉप करके हटा दिया गया है। तस्वीर के क्रॉप किए गए वर्शन को इस तरह से फ्रेम किया गया था कि शहबाज शरीफ ग्रुप के बीच में दिखें। इसका मकसद यह दिखाना था कि शहबाज ज्यादा अहम जगह पर हैं।

पीएम मोदी की ओर से पोस्ट की गई फोटो से खुली पाक की पोल हालांकि, पीएम मोदी की ट्वीट की गई असली तस्वीर से पता चला कि यह असलियत से बहुत दूर थी। असल में शहबाज दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़े थे, जैसा कि आप नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। फेसबुक पर शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से भी बिश्केक में एससीओ नेताओं की राउंडटेबल मीटिंग के एक वीडियो से पीएम मोदी को हटा दिया गया। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान की बचकानी चालों को समझ गए। कई लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा का जवाब देने के लिए पूरे परिवार की तस्वीर भी पोस्ट की।