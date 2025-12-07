Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Year Ender 2025: पहलगाम से व्हाइट हाउस तक... दर्द-उम्मीद और जीत की झलक; 2025 की 10 तस्वीरें, जो हमेशा रहेंगी याद

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    साल 2025 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनकी तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनीं। इनमें पहलगाम में आतंकी हमला, जिसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    2025 की 10 सबसे असरदार तस्वीरें पहलगाम से लेकर व्हाइट हाउस तक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 कई तरह की भावनाओं से भरा था, कहीं डर और दर्द दिखा, तो कहीं जीत और उम्मीद की रोशनी। कुछ तस्वीरें ऐसी रहीं, जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। साल के अंत में हम वही 10 तस्वीरें याद कर रहे हैं, जिन्होंने 2025 को परिभाषित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर

    22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में पाकिस्तान-समर्थित आतंकियों ने हमला किया। उन्होंने पर्यटकों से धर्म पूछा और उन पर गोलियां चलाईं। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई।

    pahalgam

    सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक थी हिमांशी नरवाल की, जो अपने पति और नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर के पास बैठी थीं।

    sofia vyomika

    हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि सेना की ओर से जानकारी दो महिला अफसरों ने दी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों ने कई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कीं।

    अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग

    space

    भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला Axiom Mission-4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) गए। वे 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने। यह तस्वीर पूरे देश के लिए गर्व का पल थी।

    व्हाइट हाउस में टकराव

    zelensky trump

    1 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। उम्मीद थी कि यह सामान्य मुलाकात होगी, लेकिन यह टकराव में बदल गई जब ट्रंप ने जेलेंस्की पर पर्याप्त आभार नहीं जताने का आरोप लगाया।

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत

    WC (1)

    2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक फाइनल में हराया। इसे भारतीय महिलाओं का 1983 का पल कहा गया।

    अमेरिका में सख्त कार्रवाई

    America (8)

    जनवरी के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू की। खास बात यह रही कि जिन्हें वापस भेजा गया, उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में सैन्य विमान से डिपोर्टकिया गया।

    नेपाल में युवा आंदोलन

    nepal (4)

    सितंबर में नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद युवाओं खासकर Gen Z ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किए। हिंसा बढ़ने पर 76 लोगों की मौत हुई। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दिया और तीन दिन बाद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं।

    हांगकांग की भीषण आग

    china (5)

    नवंबर में हांगकांग के एक बड़े आवासीय कॉम्प्लेक्स में लगी आग में 159 लोगों की मौत हो गई। करीब 4600 लोग 2000 फ्लैटों में रहते थे। जांच में पाया गया कि रेनोवेशन के दौरान जो जाली लगाई गई थी, वह अग्नि-सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी।

    एअर इंडिया क्रैश

    air india (4)

    12 जून को Air India Flight 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद क्रैश हो गया। 242 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ एक यात्री बचा। विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, जिसमें 19 लोगों की मौत और 67 लोग घायल हुए।

    गाजा की त्रासदी

    gaja

    गाजा में लगातार हमलों और मदद रोक दिए जाने की वजह से 2025 में भयंकर भूख और संकट की तस्वीरें सामने आईं। 2023 में शुरू हुआ इजराइल-हमास युद्ध इस साल भी गाजा के लोगों के लिए विनाश लेकर आया।

    गोवा क्लब अग्निकांड: DJ पर चल रहा था 'मेहबूबा-मेहबूबा' गाना... पीछे से आग ने मचाया तांडव; वीडियो वायरल