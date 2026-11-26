डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में मौजूद हानिकारक तत्वों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने खाने-पीने की पैकेट वाली चीजों पर वॉर्निंग लेबल लगाने को कहा है। ताकि उपभोक्ताओं को यह पता चल सके कि वह जिस चीज का सेवन कर रहे हैं, उसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से कहा है कि फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग (FoPNL) नियमों को सख्त किया जाए। क्या है कोर्ट का निर्देश? कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पैकेट के अगले हिस्से पर 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को नमक के साथ चिंताजनक पोषक तत्वों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। हर निशान छह कोनों वाला होगा। उसमें संबंधित चीज की तस्वीर के साथ उसके बगल में 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई सॉल्ट' जैसे शब्द लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यह उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदते समय सही फैसला लेने और स्वस्थ खान-पान के विकल्प चुनने में मदद कर सकता है।

पीठ ने आगे कहा, 'FSSAI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि FoPNL में 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को 'नमक' के साथ-साथ मुख्य चिंता वाले पोषक तत्वों के रूप में माना जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 सहित मौजूदा विनियमों को अक्षरशः और भावना के साथ सख्ती से लागू किया जाए। क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का मतलब? सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश का सीधा मतलब यह है कि अब पैकेटबंद खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियां ग्राहकों से अपने उत्पाद से उनको सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव को छिपा नहीं सकेंगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार व FSSAI को आदेश दिया है कि जिन पैकेटबंद चीजों में चीनी, नमक या फैट तय सीमा से अधिक है, उनके पैकेट के सामने के हिस्से पर स्पष्ट लाल रंग के चेतावनी चिह्न लगाए जाएं।