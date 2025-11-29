ऑपरेशन सागर बंधु: राहत सामग्री के साथ श्रीलंका में बचाव कार्य में उतरे भारतीय नौसेना-वायुसेना, भारत ने पहुंचाई मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसियों का हाथ थामने की अपनी छवि के अनुरूप भारत ने चक्रवात प्रभावित मित्र पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए आपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामाग्री की मदद भेजने के साथ ही भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसना के कर्मियों को भी राहत-बचाव कार्यों के लिए उतार दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलंबो बंदरगाह पर खड़े भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आइएनएस विक्रांत से नौसेना के दो चेतक हेलीकाप्टर श्रीलंकाई वायुसेना के कर्मियों को साथ लेकर जहां चक्रवात दितवाह से तबाह इलाकों में लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए खोज और बचाव कार्य कर रहे हैं।

28 टन राहत सामग्री श्रीलंका रवाना वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों ने 28 टन से अधिक तात्कालिक राहत सामाग्री के साथ राहत बचाव कार्यों में विशेषज्ञ माने जाने वाले एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों के दल को श्रीलंका में उतार दिया है। आपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की त्वरित मदद की इस पहल को श्रीलंकाई सरकार से लेकर वहां के मुख्य विपक्षी दल ने एक सुर से सराहना की है।

श्रीलंका को पहुंचाई गई मानवीय मदद के संबंध में भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर शनिवार को कहा कि चक्रवाती तूफान दितवाह से हुई तबाही के बाद भारत ने राहत की कोशिशों को मजबूत करने के लिए तेजी से आपरेशन सागर बंधु शुरू किया।

इस क्रम में ने 28-29 नवंबर की रात को गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से तुरंत एक सी-130 और एक आइएल-76 विमान मदद सामाग्री तथा बचाव कर्मियों के दल के साथ रवाना किया गया। इसमें 21 टन राहत सामग्री के साथ 80 से अधिक एनडीआरएफ के जवान और आठ टन बचाव उपकरणों से जुड़े सामान शामिल जो रविवार सुबह कोलंबो पहुंचा दिए गए।

वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि पड़ोसी पहले की भावना को दोहराते हुए भारत जरूरत के इस समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। वायुसेना के साथ ही भारतीय नौसेना के सबसे सबसे बड़े विमानवाहक जहाज आइएनएस विक्रांत के जरिए श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद पहुंचाने की आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर साझा की।

इसमें विदेशमंत्री ने कोलंबो तट से आइएनएस विक्रांत से उड़ान भरते नौसेना के दो चेतक हेलीकाप्टरों की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आपरेशन सागर बंधु जारी है और इन हेलीकाप्टरों में श्रीलंका वायुसेना के कर्मियों को साथ लेकर लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य किए जा रहे हैं।