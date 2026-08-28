'प्याज सड़ने की खबरें अफवाह', CWC को मिली भंडारण की जिम्मेदारी; दाम फिक्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्याज की कीमतों की तपिश पहले भी दिल्ली की सत्ता को हिला चुकी है। लिहाजा, इस बार कीमतें चढ़ते ही समुचित उपलब्धता के लिए भंडारण के इंतजाम चाकचौबंद किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने बताया कि इस वर्ष पहली बार केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) को बेहतर शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करने के लिए भंडारण का जिम्मा दिया गया है।

लिहाजा, केंद्र का प्याज का बफर स्टाक 'अच्छी' गुणवत्ता का है। खरे ने उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा बनाए गए 1.21 लाख टन प्याज बफर का 30 प्रतिशत सड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनकी गुणवत्ता अच्छी है।

सीडब्ल्यूसी को सौंपी स्टॉक की जिम्मेदारी पिछले वर्षों के विपरीत जब प्याज का बफर व्यापारियों के पास रखा जाता था, इस बार इसकी जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी को सौंपी गई, जिसमें एक तीसरी पार्टी नियमित अंतराल पर स्टॉक की गुणवत्ता का आकलन कर रही है।

प्याज के भंडारण के पीछे के विज्ञान को समझाते हुए निधि खरे ने कहा कि इस सब्जी में 90 प्रतिशत पानी होता है और यह कटाई के बाद तीन महीने तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखती है। इसके बाद यह हर महीने सिकुड़ जाती है क्योंकि पानी सूखता जाता है। सड़न की मात्रा भंडारण की स्थिति व वेंटिलेशन पर निर्भर करती है। इस वर्ष प्याज की रिकवरी 72 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो 2022 में 49 प्रतिशत, 2023 में 54 प्रतिशत और 2024 में 63 प्रतिशत से बढ़ी है। प्याज को नाफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीदा जाता है।