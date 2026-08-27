दिल्ली वालों को नहीं रूलाएगा प्याज, 35 रुपये की किफायती दर पर बिक्री शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर वालों को प्याज के दाम नहीं रूलाएंगे। दिल्ली में 60 से 70 रुपये प्रति किलो में बिक रहे प्याज को केंद्र सरकार की एजेंसियां किफायती दर 35 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध कराएंगी। फिलहाल यह दिल्ली-एनसीआर के 13 स्थानों पर उपलब्ध है। आने वाले दिनों में यह 40 स्थानों पर मिलने लगेंगे।

बृहस्पतिवार को कृषि भवन परिसर में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने नेफेड व भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) व भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) की मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि भवन में लोगों ने रियायती दर पर प्याज की खरीदारी भी की। पहले दिन करीब 400 किलो प्याज बिका।