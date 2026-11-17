डिजिटल डेस्क, गेद्दाडा। आंध्र प्रदेश के बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में मंगलवार को ONGC के एक गैस कुएं से भारी गैस रिसाव की घटना सामने आई। गैस रिसाव के चलते एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लगभग 800 लोगों को वहां से हटाना पड़ा।

इस साल जिले में ONGC की ओर से गैस लीक होने की यह कम से कम चौथी घटना है। ONGC के एक अधिकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे 216 (NH-216) के पास गेद्दाडा गांव में एक गैस कुएं पर काम चल रहा था, तभी सुबह करीब 5 बजे गैस का रिसाव शुरू हो गया।

ONGC गैस कुएं से भारी रिसाव प्रशासन ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया, 'अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक-दो घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी।'