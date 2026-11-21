डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बाहर किए जाने को लेकर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। अब उन्हें पार्टी की ही एक अन्य सांसद ने फटकार लगाई है।

कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मसूद के बयानों की आलोचना की और उन्हें खेलों में धर्म को न लाने की सलाह दी। 'मुझे यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं' रंजन ने कहा, "मैं बस मसूद जी से यही आग्रह करूंगी कि वे राजनीति और खेल को अलग रखें। कृपया खेलों में दखल न दें। खेलों का अपना एक अलग दायरा होता है, योग्यता तय करने के अपने पैमाने होते हैं और हर खिलाड़ी का अपना एक अलग संघर्ष होता है। मेरा मानना है कि भले ही हम राजनीतिक दांव-पेच में उलझे रहें लेकिन हमें खेलों या खिलाड़ियों को अपनी राजनीतिक बहस में नहीं घसीटना चाहिए। मुझे यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

इमरान मसूद ने क्या कहा था? शुक्रवार को मसूद ने दावा किया कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद तेज गेंदबाज को उसके नाम की वजह से प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "कहा जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उसे टीम में जगह नहीं दी गई। उसका नाम सिराज है और इसी वजह से उसे टीम में शामिल नहीं किया गया। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उसे नहीं चुन रहे हैं तो यह साफ तौर पर भेदभाव है।"

हालांकि, तीखी आलोचना के बावजूद मसूद अपने रुख पर अड़े रहे। शनिवार को उन्होंने भेदभाव के अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए मोहम्मद शमी और सरफराज खान सहित अन्य मुस्लिम क्रिकेटरों का नाम लिया। मसूद ने शनिवार को कहा, "मोहम्मद शमी हैं, सरफराज हैं और कई अन्य खिलाड़ी भी हैं। चयन प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह कहां से आता है।"

वारिस पठान ने किया इमरान के बयान का समर्थन एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मसूद की बातों का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या टीम का चयन प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर हो रहा है या फिर खिलाड़ी के नाम के आधार पर।

पठान ने कहा, "सरफराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब सिराज एक सकारात्मक सोच के साथ खेलते हैं, जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है तो वे आगे आते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। सब कुछ उनके पक्ष में है तो फिर उन्हें क्यों नहीं चुना जा रहा है? उन्हें बेंच पर क्यों बैठा दिया गया है? सवाल यह उठता है कि क्या अब चयन टैलेंट और प्रदर्शन के आधार पर होगा या फिर किसी के नाम के आधार पर?"