ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी करने जा रहा भारत, ओम बिरला बोले- 'वैश्विक अनिश्चतता में संसदीय कूटनीति बेहद अहम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने वाले हर विदेशी दल के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

इसका मकसद संसदीय सहयोग को वैश्विक कूटनीति की अहम कड़ी बनाना है। बिरला ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता बढ़ने के बीच संसदीय कूटनीति अहम हो गई है।

हमारी कोशिश यह है कि वैश्विक अस्थिरता से जुड़े मुद्दों पर संबंधित देशों के बीच चर्चा हो और इन विषयों पर उन देशों के भीतर भी संसदीय चर्चाओं को बढ़ावा मिले।

उन्होंने बताया कि वैश्विक कूटनीति में संसद की अपनी भूमिका है और अधिक से अधिक देशों के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में कई देशों के संसदीय दलों को भारत आमंत्रित किया जाएगा।

भारत भी अपना संसदीय दल ज्यादा देशों को भेजने की मंशा रखता है।ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें वैश्विक चुनौतियों, एआई और प्रौद्योगिकी के उचित व मानव-केंद्रित उपयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पर चर्चा होगी। सम्मेलन में चीन, रूस और ईरान समेत शीर्ष अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।