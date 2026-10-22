NCPI के 20 सांसदों को फिर राहत की दरकार, स्पीकर ओम बिरला से मांगी मोहलत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनसीपीआइ में शामिल हुए 20 सांसदों ने एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जवाब देने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

सांसद काकली घोष दस्तीदार समेत सभी 20 सांसदों ने अब 3 नवंबर तक की मोहलत मांगी है। इससे पहले उन्हें 20 अक्टूबर तक जवाब देने का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया।

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने इन 20 सांसदों की सदस्यता रद करने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को अलग-अलग 20 पत्र सौंपे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। बता दें कि सांसदों की ओर से समय मांगने का यह चौथा मौका है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने 8 अक्टूबर तक जवाब देने की समयसीमा तय की थी।