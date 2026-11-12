यूजीसी नेट और जेईई मेन के प्रश्नपत्रों में नहीं दिखेंगी अनुवाद की गलतियां, एनटीए ने बदला सिस्टम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यूजीसी नेट, जेईई मेन सहित राष्ट्रीय स्तर की दूसरी परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से प्रश्नों और अनुवाद से जुड़ी गलतियां सामने आ रही थी, उससे बचने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) इस बार पहले से सतर्क है। जिसमें प्रश्नों और उसके अलग-अलग भाषाओं में होने वाले अनुवाद की चार स्तरों पर जांचने का फैसला लिया है।

उनमें सबसे पहले इस बात पर फोकस किया जा रहा है, कि जो प्रश्न तैयार किए जा रहे है, उनमें तथ्यात्मक रूप से कोई गलतियां न हो। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाली यूजीसी नेट व जेईई मेन की परीक्षा में यह सुधार देखने को मिलेगा।

एनटीए ने इसके साथ ही ऐसी गलतियों को बचने के लिए जो अन्य कदम उठा रही है, उनमें व्याकरण व अनुवाद को लेकर कोई गलती न हो। वहीं प्रश्नों के साथ उत्तर के जो विकल्प दिए जा रहे है,उनमें सही विकल्प मौजूद है या नहीं। इसके अतिरिक्त प्रश्न सही फार्मेट में ही तैयार हो और उनकी टाइपिंग में कहीं कोई गलती न हो, इन चीजों पर भी नजर रखी जा रही है।

एनटीए से जुड़े सूत्रों की मानें तो पिछले साल यूजीसी नेट में जिस तरह से इस तरह बड़े पैमाने पर त्रुटियां देखने को मिली थी, उसके बाद तो काफी सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान प्रश्नों और अनुवाद की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई है, जो गोपनीय तरीके से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बैंक को तैयार कर रहे है। वै

से भी पिछले साल प्रश्नों से जुड़ी बड़े पैमाने पर त्रुटियों के मिलने के बाद एनटीए ने लंबे समय से जुड़े करीब छह सौ विशेषज्ञों को हटा दिया था। साथ ही नए सिरे से विशेषज्ञों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। जो अभी भी जारी है।