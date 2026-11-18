जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए) ने आने वाले दिनों में सभी परीक्षाओं में सुरक्षा जांच के लिए फेशियल बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन ( चेहरे से पहचान) को अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी तेज कर दी है।

इस कड़ी में उनसे परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सतर्क किया है और कहा है कि यदि उन्होंने 15 वर्ष की उम्र के बाद अपना आधार अपडेट नहीं कराया तो उसे अनिवार्य रूप से करा लें। ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा के दौरान होने वाली फेशियल बायोमेट्रिक सुरक्षा जांच में मुश्किल आ सकती है।

एनटीए ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर यह साफ किया है कि यदि आप परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे है और आपने 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो उसे करा लें। क्योंकि उम्र के साथ हाथों के निशान सहित चेहरे में कई तरह के बदलाव आ जाते है। जिन्होंने इसे करा लिया है, उन्हें अपडेट कराने की जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही छात्रों से परीक्षाओं से जिन चीजों को जांच लेने के लिए कहा है, उनमें पहला 15 वर्ष का उम्र के बाद आधार अपडेट हो चुका है, दूसरा माय आधार पर अपडेट की गई स्थिति पूर्ण रूप से दिख रही है। तीसरा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू है। चौथा नाम और जन्मतिथि आवेदन पत्र से मेल खा रहे है।