जेएनएन, जबलपुर। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम के तहत किरायेदार की बेदखली के लिए हर मामले में किरायेदारी समाप्त करने का नोटिस देना जरूरी नहीं है। हालांकि, किराया बकाया होने के आधार पर बेदखली मांगे जाने पर दो माह का नोटिस अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने यह कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए किरायेदार बाबूलाल सेन की द्वितीय अपील खारिज कर दी और अधीनस्थ अदालतों के बेदखली आदेश को बरकरार रखा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी बाबूलाल सेन संबंधित दुकान में किरायेदार थे। मकान मालिक ने दुकान 200 रुपये मासिक किराये पर देने की बात कही। बताया कि यह दुकान उन्होंने पूर्व मालिक देशराज से खरीदी है और मोबाइल, इलेक्ट्र\निक्स व कंप्यूटर का कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की जरूरत है।