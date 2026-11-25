डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के प्रस्तावित नए टैरिफ पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की धारा 301 जांच के निर्धारण और टिप्पणी के अनुरोध वाले नोटिस का संज्ञान लिया है और उसकी फिलहाल जांच की जा रही है। यह जांच भारत सहित 14 अर्थव्यवस्थाओं की संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता संबंधी नीतियों को लेकर है।

मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस पूरी जांच में रचनात्मक भागीदारी की। वाणिज्य विभाग पहले ही बता चुका है कि भारत में किसी भी सेक्टर में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नहीं है। मंत्रालय का रुख यह भी है कि व्यापार से जुड़ी चिंताओं का समाधान इन्हीं वार्ताओं के दायरे में होना चाहिए।

यूएसटीआर ने तय किया है कि भारत की इस क्षेत्र से जुड़ी नीतियां अनुचित हैं और अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं। इसलिए वे धारा 301(b) के तहत कार्रवाई योग्य हैं। भारत के लिए एजेंसी ने कुछ वस्तुओं को छूट देते हुए, मौजूदा धारा 301 टैरिफ घटाकर, सभी भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत तक के शुल्क का प्रस्ताव रखा है। भारत के लिए प्रस्तावित दर 25 प्रतिशत तक है, जबकि व्यापार समझौता होने पर यह 17 प्रतिशत हो सकती है।