डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के उस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था।

उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा,"कुछ मीडिया संस्थानों ने खबर दी है कि अयोध्या के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद को 23 नवंबर, 2026 को हुए सरयू-कमला एक्सप्रेस के उद्घाटन और हरी झंडी दिखाने के समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था।"

अधिकारी ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह माननीय सांसद को भी 21 नवंबर, 2026 को अपराह्न 3:54 बजे उनके आधिकारिक ईमेल पते अवधेशप्रसाद.एमपी@एमपीएलएस.संसद.आइएन पर ईमेल भेजकर आमंत्रित किया गया था।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुरधाम से जोड़ती है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उन्हें इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया।