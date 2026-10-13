यूपी में चुनावी टिकट बेचने के स्टिंग की नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने को लेकर स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने की मांग गई थी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को इस मामले में चुनाव आयोग के समक्ष लंबित अपने प्रतिवेदन और स्मरण पत्र को दोबारा आगे बढ़ाने की छूट दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया था इनकार पीठ ने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में कुछ राजनीतिक दलों के कामकाज और कथित तौर पर चुनावी टिकट बेचे जाने से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे और इन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया गया था।

चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा- कोर्ट पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने को कहा। पीठ ने आदेश में कहा, 'चुनाव आयोग शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है।'