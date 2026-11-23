डिजिटल डेस्क, करीमनगर। वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं।

उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वोट चोरी वाले आरोप का जवाब दिया। कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान करते हैं। आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने परिवार और पार्टी के विकास की तो चिंता है, लेकिन जनता की कोई परवाह नहीं है।उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।