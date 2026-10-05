'अविश्वसनीय', जयराम रमेश की गलत पोस्ट पर निर्मला सीतारमण ने बोला हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में थोड़ी सी रुकावट वाली क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रविवार को कांग्रेस और एनडीए के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

वीडियो में आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को भीड़ से बात करते हुए दिखाया गया है। 'सुलेमान खान' नाम के हैंडल से एक यूजर ने 30 सेकंड की क्लिप इस दावे के साथ पोस्ट की कि भीड़ नौकरियों की मांग कर रही थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्री पर कटाक्ष करते हुए इसे दोबारा पोस्ट किया।

जयराम रमेश ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री खुद देख रही हैं कि जनता में कितना गुस्सा है। मुख्यमंत्री को लोगों को चुप कराना पड़ा।" इस पोस्ट पर टीडीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार और एनडीए नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई।

वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या कहा? सीतारमण ने रमेश के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि टीडीपी और जन सेना कार्यकर्ता अपने नेताओं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक थे और मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत के लिए कार्यक्रम समाप्त होने तक इंतजार करने को कहा था।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह अविश्वसनीय था कि कांग्रेस नेता तुरंत इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच गए। सीतारमण ने कांग्रेस नेता के इस पोस्ट पर कहा, "अविश्वसनीय, जयराम। ऐसा नहीं लग रहा कि आप उतावले हो रहे। टीडीपी और जन सेना पार्टी दोनों के कार्यकर्ता अपने नेताओं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से मिलना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा कि वे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनसे मिलेंगे। बस इतना ही था।"

सीएम नायडू ने क्या कहा? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जयराम रमेश पर हमला किया और उन पर मामले को जनता के गुस्से का रूप देने के लिए दिखाने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि उन्होंने केवल यह सुनिश्चित करने के लिए संक्षिप्त हस्तक्षेप किया कि कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रहे।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "जयराम जी जो कुछ हुआ उसकी आपकी व्याख्या वास्तविकता से परे नहीं हो सकती। आप जिसे जनता का गुस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह वास्तव में लोगों की भारी और उत्साही प्रतिक्रिया थी। सभा के उत्साह के कारण मुझे कुछ समय के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रह सके।"