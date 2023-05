NIA Raid: आतंकी और गैंगस्टर के खिलाफ NIA की कार्रवाई, 6 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापा

नई दिल्ली, एजेंसी। पूरे देश में गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आतंकवाद-नशीले पदार्थ तस्करों-गैंगस्टर गठजोड़ मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) देशभर में 100 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

#WATCH | NIA is conducting searches at more than 100 locations in six states-Haryana, Punjab, Rajasthan, UP, Uttarakhand and MP in terror-narcotics smugglers-gangsters nexus cases.

(Visuals from Punjab's Bathinda) pic.twitter.com/mFgisHNcGo