डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र संगठनों और भारत विरोधी तत्वों की भूमिका की जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, म्यांमार में सक्रिय ये संगठन भारत में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक मुहैया करा रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है, ताकि मणिपुर में आतंकी घटनाओं के पीछे की व्यापक साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। एजेंसी पहले से ही अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वान डाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों की भूमिका की जांच कर रही है। इन सातों पर भारत से अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश कर जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण देने का आरोप है। इन्हें इस साल गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी नागरिक फिलहाल जमानत पर बाहर है।