डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट पर चाकू से हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) संभावित भारतीय कनेक्शन की जांच कर रही है। एनआईए ने इस सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से दस्तावेज और कुछ लोगों से पूछताछ की अनुमति मांगी है।

एनआईए महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी आरोपी ओमानी फर्स्ट ऑफिसर के किसी भारतीय संपर्क या नेटवर्क की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने यूएई को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) के तहत अनुरोध भेजा है। इसमें कुछ दस्तावेजों की कॉपी और वहां कुछ लोगों से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

अग्रवाल ने बताया कि आरोपी की बैकग्राउंड भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ऑस्ट्रेलिया या यूके में पढ़ाई कर चुका है। एजेंसी देख रही है कि वहां उसके संपर्क में कौन-कौन लोग आए और क्या उनमें कोई भारतीय था।

एनआईए ने अक्टूबर में इस मामले में केस दर्ज किया था। 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट एफजेड 1073 में ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान स्मित मच्छर पर चाकू से हमला किया था। हमला सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में जॉर्डन-सऊदी सीमा के पास हुआ। कथित तौर पर विमान हाईजैक करने या क्रैश कराने की कोशिश थी।