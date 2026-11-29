डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने कर्नाटक के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपित आइएसआइएस और अन्य आतंकी संगठनों से प्रभावित था और उकसाने वाली इंटरनेट मीडिया सामग्री के जरिये स्थानीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने हाल ही में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। कर्नाटक पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर भद्रावती ओल्ड टाउन पुलिस थाने में आरोपित मोहम्मद गौस उर्फ निहाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अधिकारियों ने एनआइए की एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि भद्रावती शहर की अनवर कालोनी का निवासी निहाल कथित तौर पर प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) और अन्य आतंकी संगठनों से प्रभावित था। वह उकसाने वाली इंटरनेट मीडिया सामग्री के जरिये स्थानीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने में शामिल था।