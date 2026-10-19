NHAI ने 'राजमार्गयात्रा' एप पर लॉन्च किया नया फीचर, अब हाइवे पर सफर का फीडबैक दे सकेंगे यात्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोग अब अपने सफर के अनुभव पर फीडबैक दे सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने 'राजमार्गयात्रा' मोबाइल एप पर एक टोल प्लाजा फीडबैक फीचर जोड़ा है।

एनएचएआई ने इस नए फीचर को सोमवार को लांच किया। इससे राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोग अपने सफर के अनुभव को साझा कर सकेंगे।

एनएचएआई के बयान के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर को ज्यादा सुरक्षित, सुगम व सुविधाजनक बनाने के प्रयासों का समर्थन करना है।

इस फीचर के माध्यम से राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोग अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे और उन मुद्दों को बता सकेंगे, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

इससे एनएचएआई की उन जगहों की पहचान करने और निगरानी करने की कोशिशों में मदद भी मिलेगी, जहां टोल प्लाजा सेवाओं में सुधार की जरूरत हो सकती है।

सालाना पास वाले यूजर जब राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो उन्हें 'राजमार्गयात्रा' पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें वे टोल प्लाजा अनुभव को साझा कर सकेंगे।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)