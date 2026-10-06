NHAI फ्री में दे रहा 1000 रुपए का FASTag रिचार्ज, कैसे करे क्लेम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान अगर टोल प्लाजा का टॉयलेट गंदा मिलता है, तो अब सिर्फ नाक-भौं सिकोड़कर आगे न बढ़ें। इसकी शिकायत करने पर आपको इनाम भी मिल सकता है।

स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने #CleanToiletPictureChallenge शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य हाईवे पर बने टॉयलेट और अन्य सुविधाओं की साफ-सफाई को बेहतर बनाना है।

पहल को दो साल तक बढ़ाया गया

नेशनल हाईवे पर टॉयलेट में साफ-सफाई और यूजर अनुभव को और बेहतर बनाने के मकसद से NHAI ने अपनी नागरिक-केंद्रित पहल 'क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज' को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है।